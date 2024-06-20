Григорий Артамонов передал подольскому «Тигру» внедорожник для зоны СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал старшине минометной батареи с позывным «Тигр» внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Старшина минометной батареи с позывным «Тигр» привезет из отпуска в помощь бойцам не только УАЗ «Патриот», но и рации, маскировочные сети, бензиновый генератор. Ребята сейчас дислоцируются на авдеевском направлении и всё это будет верно служить им.

Не первый гуманитарный груз направляем в эту воинскую часть из Подольска. И точно не последний. Можем поддерживать наших воинов по максимуму и оперативно благодаря средствам, которые жители жертвуют в благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.