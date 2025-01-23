«Грехов много»: вода в источнике Святой Матроны Московской в Кузбассе почернела
Кузбассовцев напугала черная вода в источнике Святой Матроны Московской
Пользователи социальных сетей рассказали, что вода в источнике Святой Матроны Московской, расположенном в Гурьевске, изменила свой цвет и стала черной, сообщает Сiбдепо.
Очевидцы разместили видео, на котором видно изменившуюся воду — она действительно черная.
В комментариях люди высказывают мнение, что это может быть неким «знаком свыше». Другие же предполагают, что это может указывать на обнаружение нефти.
«Ооо… В Гурьевске нефть нашли», «Химический состав узнают?», «Грехов много, поэтому и черная», — пишут пользователи.