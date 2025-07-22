Гребневики-вселенцы угрожают рыбному промыслу в Черном море

Научный сотрудник лаборатории функциональной геномики ФИЦ ИнБЮМ Юлия Баяндина рассказала, что гребневики-вселенцы, обитающие в Черном море, представляют угрозу для промысловых рыб, поскольку поедают их кормовую базу, сообщает Крымское информационное агентство .

В Черном море обитают три вида гребневиков, среди которых наиболее опасным для рыбного промысла стал мнемиопсис. Этот вид проник в регион с балластными водами в 1980-х годах и вызвал экологическую катастрофу, уничтожив почти всю кормовую базу промысловых рыб, в частности, хамсы. В результате численность взрослых особей резко сократилась.

Изначально в Черном море встречались плевробрахии, известные как морской крыжовник. Они предпочитают холодные воды на глубине около 50 метров. Позже в акватории появился еще один гребневик — Берое, который поедает мнемиопсисов. Оба вида способны светиться в темноте.

Юлия Баяндина пояснила, что гребневики неопасны для человека, но существенно вредят рыбному промыслу. Эти животные питаются микропланктоном, составляющим основу рациона личинок промысловых рыб, и тем самым снижают объемы вылова. Мнемиопсис может достигать 15 сантиметров в длину и способен уменьшаться до личиночной стадии при отсутствии пищи. Массово встречается на глубине около 20 метров и на мелководье.

По словам ученого, гребневиков можно обнаружить в районах с каменистым дном и резкими перепадами глубин, например, у мыса Фиолент, Балаклавы и Тарханкута, а на песчаных пляжах они встречаются реже.