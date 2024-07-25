Граждан ждут четыре выходных на День России в 2025 году

Минтруд: граждане будут отдыхать четыре дня на День России в 2025 году

Министерство труда РФ на официальном сайте опубликовало для общественного обсуждения проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Согласно ему, жители страны смогут несколько дней отдохнуть на День России.

Минтруд предлагает сделать на этот праздник четыре выходных — с 12 по 15 июня. Также россияне отдохнут с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года, с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, со 2 по 4 ноября.

В министерстве труда отметили, что перенос выходных предлагается в соответствии с ТК РФ. Предполагается, что такая мера позволит россиянам сохранить баланс между рабочим временем и отдыхом.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в первом месяце 2025 года перенесут несколько выходных дней. В следующем году новогодние каникулы начнутся 31 декабря.