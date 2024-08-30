Граждан предупредили о краже аккаунтов мошенниками под видом службы поддержки Telegram

После ареста основателя Telegram Павла Дурова участились случаи нового вида мошенничества, когда злоумышленники представляются службой поддержки мессенджера и предлагают пользователям «сохранить личные данные» на «безопасном ресурсе». В попытках обмануть людей, мошенники отправляют ссылки, по которым жертвы должны ввести информацию для входа в свои аккаунты Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Эти действия приводят к тому, что мошенники получают полный доступ ко всем данным жертвы, включая переписки, фотографии и видео. Учитывая последние события вокруг Telegram, специалисты прогнозируют вероятность утечки персональных данных, что вызывает серьезные опасения.

В связи с этим настоятельно рекомендуют пользователям мессенджера удалить всю чувствительную информацию и быть особенно внимательными в общении с незнакомыми «доброжелателями». Помните, что легкомысленное отношение к безопасности может привести к потере личных данных и мошенническим действиям.

Основатель Telegram и миллиардер Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Миллиардера обвиняют в шести правонарушениях. Дурова освободили из-под стражи, взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции. Кроме того, парижский суд изъял у предпринимателя все паспорта на период следствия.