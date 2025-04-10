Границу двух российских регионов засыпало снегом на 40 см

По словам водителей, в направлении из Нерюнгри в Тынду выпало очень много снега.

«Тачка — колом. В подъем не идет. Фура встала, пробиться не можем. Снег идет…говорят, идти будет два дня „, — рассказал один из автомобилистов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опубликовал в своем Telegram-канале видео со спутника, на котором видно, как циклон «Зион» окутал Землю. Из-за него некоторые регионы европейской России, в том числе Москва и область, оказались завалены снегом.