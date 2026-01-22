Грань закона: что грозит человеку, распылившему баллончик в толпе

«Вред людям при применении в общественном месте, в том числе газового баллончика, регулируется Федеральным законом „Об оружии“. В данном случае применение может быть законным только при необходимости защитить свою жизнь или здоровье — в пределах необходимой обороны либо крайней необходимости. При этом предусмотрена обязанность применять его таким образом, чтобы по возможности не причинять вред третьим лицам», — отметила Полякова.

Она пояснила, что при самообороне допускается причинение вреда только нападавшему, то есть если вред здоровью причинен третьим лицам, то это уже не считается законным и допускать этого нельзя.

«Если же все-таки это произошло, и баллончик распылили в общественном месте, и пострадали случайные люди, то ситуация будет оцениваться в совокупности факторов. Например: при каких условиях это произошло, мог ли человек распылить так, чтобы не были задеты другие лица, и в любом случае должны быть исследованы все фактические обстоятельства», — рассказала адвокат.

Ранее неадекват ворвался в чужую квартиру и облил соседей с годовалым ребенком из баллончика в Подмосковье. Пострадавшая семья обратилась в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.