Графический дизайн могут освоить ученики детской школы искусств в Шатуре

В детской школе искусств им. Н. Н. Калинина новое направление в обучении — курсы графического дизайна Photoshop. Набор на курс продолжается, сообщает пресс-служба администрации округа.

На курсе графического дизайна ребята смогут научиться обрабатывать изображения на компьютере в легкой и доступной форме. Уроки Photoshop проводит опытный преподаватель — Ежова Милана Сергеевна.

«Графический дизайн — это владение графическими редакторами, чувство гармонии предметов в пространстве, зрительный и интеллектуальный опыт, требующие активной работы сознания. Программа Photoshop — пожалуй, самый известный и популярный инструмент для редактирования цифровых изображений. Это не только интересно и увлекательно, но так же просто и удобно», — рассказала Милана Сергеевна.

Записаться на курсы можно до 1 февраля. По окончанию ученики получат свидетельство об обучении по направлению «Компьютерная графика».

Обучение рассчитано на три года. Программа предусмотрена для воспитанников от 8 лет. Узнать подробности жители могут по телефону: 3-17-60.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.