Градостроительный комплекс Москвы провел в «Зарядье» экскурсию для студентов

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы провел для студентов и специалистов столичных профильных вузов экскурсию по мультимедийной экспозиции «Город будущего», которую представили в «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Участникам продемонстрировали благоустроенные набережные, парки, и дороги, а также уже построенные современное жилье, медкластеры, образовательные и спортивные объекты. Эффект полета над столицей с остановками на ключевых объектах создали при помощи мультимедийной рампы.

Нейросеть позволила всем желающим «поселиться» в современном многоквартирном доме. Также они поучаствовали в интерактивной игре о градостроении будущего.

Экскурсантам показали выставку строительной техники «Машины, создающие города», развернувшуюся на площади возле концертного зала «Зарядье». В арт-объекты интегрировали техрешения, которые используют во время строительства в столице.

Экскурсовод рассказал студентам, какие профессии будут востребованы в будущем и особенно нужны сейчас. Также он поделился информацией о работе тоннелепроходческого щита, представленного на выставке.

Ранее замммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что на экспозиции «Город будущего» в «Зарядье» гости и жители города могут посмотреть, какие знаковые объекты построят в Москве и как в ближайшее время она преобразится.

В рамках форума выставку в «Зарядье» объединяет единая тематика создания города будущего и градостроительства.

«Территория будущего. Москва 2030» является форумом-фестивалем, на котором гости и жители столицы могут увидеть главные достижения и инновации во всех сферах городской жизни. С 1 августа по 8 сентября свыше чем на 30 площадках проходят образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия. Благодаря масштабному проекту посетители смогут смоделировать образ Москвы и увидеть ее через несколько лет.

Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.