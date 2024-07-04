Град, гроза и порывистый ветер испортят погоду в Москве в четверг

МЧС предупредило москвичей о ливне и порывистом ветре в четверг

Синоптики прогнозируют в Москве с 16:30 до 23:00 4 июля ливни и град с грозой. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

При неблагоприятных погодных условиях водителям нужно значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств. На улице важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости москвичи и гости столицы могут обратиться по номерам телефона 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики предупреждали, что на Московский регион надвигается еще более сильный шторм: 5 июля шквалы ветра могут достигать 27 м/с. Кроме того, могут образоваться смерчи.