Готовьте огнемет: в России началось нашествие ядовитых пауков-ос

По словам дачников, раньше пауки-осы были большой редкостью в РФ, но сейчас они постепенно захватывают все больше участков. Сначала насекомые терроризировали только южные регионы, затем переместились и на северные территории.

Их активность связана с потеплением. На нашествие пауков-ос жалуются в Подмосковье, Республике Татарстан, Владимирской, Тульской, Калужской областях и т. д.

По словам жителей, насекомые захватывают дачные участки и огороды. Некоторые видели этих крупных паукообразных и в городских парках.

Аргиопа Брюнниха — это яркий паук, окрашенный в желто-бело-черные полосы. Именно поэтому его называют пауком-осой. Укус насекомого сопровождается появлением припухлости, однако в некоторых случаях он также может вызвать анафилактический шок.

