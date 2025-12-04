Госветслужба Подмосковья проверила более 8 тонн рыбы на ярмарках

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работу по контролю качества продукции на подмосковных ярмарках. С начала 2025 года ветеринары отобрали 8,2 тысячи проб рыбы и морепродуктов и провели почти 11 тысяч лабораторных исследований для обеспечения безопасности товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки включают два основных вида экспертизы. Органолептическое исследование позволяет оценить качество продукции по внешнему виду, консистенции, цвету, запаху и вкусу. Паразитологический анализ направлен на выявление личинок гельминтов и других паразитов, опасных для человека, и подтверждает паразитарную чистоту рыбы. По результатам экспертизы с реализации на ярмарках было снято 77 килограммов рыбной продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Ведомство подчеркивает, что регулярный лабораторный контроль на ярмарках позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота некачественную продукцию, обеспечивая безопасность потребителей. Приобретать рыбные продукты следует только на официально согласованных торговых площадках, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается необходимыми документами. Со списком проверенных ярмарок с адресами и временем проведения можно ознакомиться на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.