Госветслужба Подмосковья провела более 2,7 тыс исследований грибов на безопасность

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на постоянной основе проводит ветсанэкспертизу и лабораторные исследования дикорастущих грибов, реализуемых на региональных рынках. Так, сначала года в государственных лабораториях было взято 1,6 тысячи проб грибов, проведено 2,7 тысячи исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверок недоброкачественной продукции не обнаружено. В первую очередь грибы проходят визуальный осмотр ­– проверяется целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Пристальное внимание уделяется обнаружению несъедобных и ядовитых экземпляров, которые незамедлительно изымаются. Далее специалисты отбирают пробы для проверки продукции на содержание вредных веществ. При обнаружении представленная продукция изымается из оборота и уничтожается.

В ведомстве напомнили, что грибы могут поглощать радионуклиды из почвы. Покупать их можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется госветслужбой региона. Также отметили, что небезопасно приобретать консервированные грибы непромышленного производства ­– есть высокий риск отравления и других серьезных последствий для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.