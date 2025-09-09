Госветслужба Подмосковья провела более 2,6 тыс исследований грибов на безопасность

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области осуществляют постоянный контроль качества дикорастущих грибов, реализуемых на подмосковных рынках и ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года в государственных лабораториях отобрали 1753 пробы грибов, провели 2686 лабораторных исследований. Все образцы прошли комплексную проверку, включающую органолептический анализ, радиологические исследования и дозиметрический контроль. По результатам экспертизы недоброкачественной продукции не обнаружено — все проверенные грибы соответствуют установленным нормам безопасности.

В ходе исследований специалисты уделяют особое внимание органолептическим показателям: внешнему виду, целостности, отсутствию вредителей и загрязнений. Радиологический контроль позволяет выявить возможное содержание радионуклидов, а дозиметрические исследования обеспечивают проверку уровня радиационного фона. Особое внимание уделяется выявлению несъедобных и ядовитых видов, которые незамедлительно изымаются из оборота.

В ведомстве напомнили, что покупать грибы следует только в санкционированных местах торговли, где есть все необходимые документы для их реализации. Регулярный лабораторный мониторинг позволяет обеспечить безопасность грибной продукции и защитить здоровье потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.