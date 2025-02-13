Госветслужба Подмосковья провела 12 тыс исследований молочной продукции в январе

На прилавках региональных рынков и ярмарок представлен широкий ассортимент молочной продукции, включая молоко, йогурты, сыры и творог. Представленная продукция проходит контроль в ветлабораториях министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В январе было проведено 12 тыс. исследований данного вида продукции, взято 4,4 тыс. проб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Исследовалась кислотность и механическая загрязненность, проводилась оценка по органолептическим показателям (внешний вид), определен процент жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка.

Несанкционированная торговля может привести к покупке испорченных или опасных для здоровья товаров. Совершать покупки можно только в санкционированных местах торговли, где продажи производятся с полным комплектом документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.

Молочная продукция — важная часть сбалансированного рациона. Она богата кальцием, белком, витаминами и минералами, которые укрепляют кости, зубы и поддерживают здоровье организма. Однако важно приобретать ее только в местах санкционированной торговли: магазинах, рынках или специализированных точках — это гарантирует соблюдение санитарных норм, правильное хранение и качество продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.