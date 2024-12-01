Госветслужба Подмосковья оказывает домашним животным услуги разного профиля

сегодня в 20:30

В Московской области хозяева питомцев могут записаться на прием к специалистам Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, которые оказывают услуги разного профиля, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Госветслужбы оказывают полный спектр услуг домашним животным по всем направлениям: терапия, вакцинация, чипирование, хирургия, гинекология и акушерство, дерматология, стоматология, стационары для экстренной и интенсивной терапии, а также лабораторные и УЗИ диагностики

Записаться на прием к ветеринарному врачу можно по номеру единого кол-центра ветеринарной службы Московской области: +7 (495) 668-01-25, адреса клиник указаны на сайте. Также работает электронный сервис записи на прием через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.