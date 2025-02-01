Гостехнадзор Подмосковья провел 1 150 технических осмотров за неделю

Управление Гостехнадзора Московской области играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения и правильной эксплуатации самоходных машин, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 801 единицу самоходных машин, что дает возможность отслеживать соблюдение правил их использования. При регистрации техники инспекторы обнаруживают такие нарушения, как несовпадение номеров, неправильное расположение и поддельную маркировку номерных агрегатов. Гостехнадзор также провел 1150 технических осмотра.

Важным аспектом работы управления Гостехнадзора также является замена и выдача удостоверений машиниста-тракториста. За последнюю неделю 573 удостоверения получили граждане, обратившиеся за этой услугой.

Недавно для участников СВО отменили госпошлину за замену удостоверения тракториста-машиниста.

Гостехнадзор также провел 419 экзаменов для получения удостоверения тракториста- машиниста. Экзамены проводятся в соответствии с установленными стандартами и требованиями, что гарантирует высокий уровень подготовки водителей.

Гостехнадзор также активно взаимодействует с другими государственными органами и организациями, что способствует более эффективному решению задач в области безопасности дорожного движения и эксплуатации техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.