«Господь уберег, не иначе»: рэпера Vacio от армии спасло божье провидение

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) рассказал, что бог помог ему избежать российской армии. Необычный случай произошел, когда он якобы в десятый раз посетил в военкомат, сообщает Super.ru .

Певец дал интервью Юрию Дудю*, в котором вспомнил, что в военкомате ему сказали, что «потеряли все его документы». Их искали где-то полчаса, а потом попросили рэпера приехать в следующий раз.

«Если это не Господь, то что это? И тут понимаю — сейчас эти самые агенты, которые везде со мной ходили, уже знают, что я иду в спецназ. И все вокруг меня выглядит так, что, грубо говоря, все верят мне. Все расслабились. Думаю, что никто сейчас не сможет помочь, но знаешь же, чего хочешь? Ты хочешь уехать», — поделился Vacio.

В мае 2024 года музыкант решил уехать из России.

Ранее общественная организация «Зов народа» призвала признать Vacio иноагентом за новую песню, в которой он поет, что «не хочет умирать за чьи-то идеи».

Также ему заблокировали банковские счета из-за долгов, а после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой он стал известен как «самый голый участник». В тот вечер на нем был лишь носок.

* Признан в РФ иноагентом.