Госдума разрешила подтверждать возраст через MAX при покупке алкоголя и табака

Депутаты Госдумы одобрили поправки, позволяющие подтверждать возраст через мессенджер MAX при покупке алкоголя, табака и других товаров с ограничениями, сообщает «Царьград» .

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих информацию о продаже табачной и никотиносодержащей продукции в интернете. Изменения затрагивают сразу несколько федеральных законов.

С помощью мессенджера MAX теперь можно будет подтвердить возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что нововведения сделают процедуру подтверждения возраста проще и удобнее для пользователей.

Ранее Минпромторг РФ утвердил обязательную маркировку электронных сигарет. Эта мера направлена на борьбу с нелегальной продукцией и упростит отслеживание движения товаров. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2026 года, а бесплатное получение кодов у оператора ЦРПТ станет доступно с 1 апреля 2026 года.

