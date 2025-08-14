Госдума рассмотрит льготы для участников СВО на платных трассах

В России могут разрешить участникам СВО бесплатны ездить по платным дорогам

Авторы инициативы — депутаты Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова (СРЗП) и Ярослав Нилов — предлагают включить в льготную категорию участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что поправки направлены на поддержку семей защитников Отечества, позволят снизить их транспортные расходы и расширят возможности для семейных поездок. На данный момент правом бесплатного проезда пользуются только спецтранспорт экстренных служб, силовых ведомств и школьные автобусы.

Правительство РФ в своем отзыве сохранило сдержанную позицию, сославшись на технические ограничения. В ведомстве напомнили, что системы автоматического взимания платы «Свободный поток» не способны идентифицировать социальный статус автомобилистов.

Аналогичные замечания высказывались и в мае 2023 года при рассмотрении инициативы о льготах для многодетных семей. Кабмин отмечает, что без решения вопросов с механизмом проверки льготников принятие законопроекта преждевременно.