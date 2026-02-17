Госдума приняла закон об обязанности отключать связь по требованию ФСБ

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в тех случаях, которые определит правительство страны, сообщает ТАСС .

Документ на рассмотрение Госдумы внес кабмин в ноябре.

Изменения по этому вопросу внесут в закон «О связи». Они предусматривают, что операторы не будут ответственны за перебои со связью, если отключение связано с требованием ФСБ.

По проекту закона также предлагается обязать операторов отключать связь, если есть соответствующее требование ФСБ в случаях, перечень которых определит российское правительство.

Если этот закон подпишет президент РФ Владимир Путин, то документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

