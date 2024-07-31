Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Госдума РФ приняла закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Он вступит в силу с марта 2025 года, сообщает РБК .

ИП, организации, фермерские хозяйства, продавцы-физлица теперь не смогут продавать тонизирующие, в том числе энергетические напитки несовершеннолетним. Ответственность за правонарушение установят в законодательстве позже.

Как и в случае с алкоголем, согласно закону, продавец может отказать в продаже напитка, если у него возникнут сомнения в возрасте покупателя, а также, если у лица не будет при себе подтверждающего документа. Перечень таких документов будет определен позже.

Власти регионов могут устанавливать дополнительные запреты на продажу энергетиков, например, во время массовых или спортивных соревнований, в помещениях и зданиях, которые используются в культурных, образовательных или медицинских целях.

Ранее стало известно, что в России запретят треш-стримы, соответствующий закон приняла Госдума во II и III чтениях.