Госдума одобрила использование машин россиян для борьбы с терроризмом при КТО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает использовать принадлежащий гражданам транспорт для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Поправки внесут в статью закона «О противодействии терроризму», сообщает ТАСС .

Согласно действующим нормам на территориях, где действует режим КТО, разрешается использовать транспорт и самоходные машины организаций независимо от форм их собственности, а также машины физлиц. Эти транспортные средства можно использовать для доставки людей в больницы, «а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».

По одобренным депутатами нормам транспорт, который принадлежит организациям и гражданам, можно применять для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом.

Тем временем в Госдуме хотят разрешить россиянам проходить альтернативную гражданскую службу на оборонных заводах.