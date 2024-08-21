Горожане предложили более 1,6 тыс. идей по развитию программы «Сделано в Москве»

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный программе поддержки предпринимательства «Сделано в Москве», сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПиИР).

В течение недели пользователи обсуждали повышение узнаваемости столичных брендов, наполнение одноименной онлайн-платформы и социальных сетей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В общей сложности поступило больше 1,6 тыс. идей по развитию программы и ее интернет-площадок. Например, москвичи предложили записывать интервью с основателями компаний, снимать обзоры продукции и публиковать видеоэкскурсии по производствам. С помощью таких форматов покупатели могли бы познакомиться с бизнес-процессами и убедиться в высоком качестве товаров.

Эксперты отобрали для реализации 62 перспективные инициативы.

Самым многочисленным стал блок, посвященный соцсетям. Подписчики хотели бы видеть в них подборки популярных и недавно появившихся продуктов, информацию об акциях и скидках, афишу ближайших мероприятий с участием резидентов, истории успеха и многое другое.

Онлайн-шоурум предложили дополнить версиями на иностранных языках, добавить фильтры для удобного поиска, разделы с новинками, информацию о производителях, видеоконтент.

По инициативе горожан представители брендов проводят мастер-классы на фестивальных площадках столицы. В будущем программа событий расширится.

Кроме того, участники проекта оставили свыше пяти тысяч комментариев о том, что хотели бы видеть на сайте и в офлайн-магазинах «Сделано в Москве». Это одежда, обувь, посуда и предметы интерьера.

На сегодняшний день программа «Сделано в Москве» объединяет свыше 5,5 тыс. компаний, выпускающих 35 категорий товаров. Куратором выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Платформа «Город идей» существует с 2014 года.