Городской округ Реутов оказал помощь четырем предприятиям

В неформальной обстановке он обсудил с ними ключевые вопросы, выслушали пожелания, обменялись опытом, подвел итоги и наметил планы на будущее.

«Сегодня в городском округе зарегистрированы и активно работают 94 крупных предприятия и 6 128 субъектов малого и среднего предпринимательства, общий объем инвестиций которых в прошлом году превысил 23 млрд рублей.

Особое внимание уделяется созданию рабочих мест. В 2023 году появилось 2105 новых вакансий. Мы активно поддерживаем бизнес через муниципальную программу «Предпринимательство». В рамках этой программы субсидии на закупку оборудования получили четыре компании на общую сумму 6 миллионов рублей из бюджета городского округа Реутов», — сказал глава Реутова.

Он также подчеркнул, что главная цель — продолжить поддерживать предпринимателей и содействовать развитию бизнеса.

В завершении лучшим предпринимателям вручили заслуженные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.