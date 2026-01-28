Городские службы Москвы продолжат уборку ночью на фоне снегопада

Городские службы Москвы работали в усиленном режиме во вторник на фоне мощного снегопада и продолжат уборку снега в предстоящую ночью, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В течение всего дня городские службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия сильного снегопада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка снега продолжается и в ночное время суток.

В Москве из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в Подмосковье — «желтый». В городе с утра были9-балльные пробки. Непогода продлится до 29 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

