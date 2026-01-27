сегодня в 12:51

В Химках продолжается уборка снега во дворах и на улицах

Дворники и спецтехника очищают городские пространства Химок от снега после циклона. Работы ведутся во всех микрорайонах до полного устранения последствий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается масштабная уборка снега на улицах и во дворах. Для расчистки привлекли дворников и специализированную технику. Работы охватывают все микрорайоны округа и будут продолжаться до полного устранения последствий циклона.

Жителей просят соблюдать осторожность при передвижении по городу. Владельцам автомобилей рекомендуют убирать личный транспорт, чтобы техника могла оперативно очищать парковочные места от снега.

По вопросам, связанным с уборкой, можно обращаться на горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.