Горка для тюбинга порадует посетителей парка «Бронницкий луг» этой зимой

Зимний сезон 2025/2026 в парке «Бронницкий луг» станет ярким и насыщенным. Жителей ждет много интересного, а также новые активности. Посетителей парка порадует горка для тюбинга, площадь которой составляет 119,7 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта горка оборудована двумя скатами, каждый из которых длиной 4,5 м. Сбоку расположена антискользящая лестница, которая сделает подъем простым и безопасным. Планируется прокат тюбингов.

Кроме того, в парке обновили резиденцию Деда Мороза. В прошлом году она была расположена в купольной беседке недалеко от главной сцены. В этом году резиденция Деда Мороза будет находиться в отапливаемом доме с пятью интересными локациями: лаборатория морозных чудес, гостиная, спальня и кабинет Деда Мороза. Резиденция начнет работать с 1 декабря 2025 года. Ребят и их родителей ждут новые экскурсионные программы.

1 декабря в парке состоится крупное областное мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона. В программе планируются различные конкурсы, мастер-классы, зимние забавы и многое другое. Более подробную информацию жители смогут узнать позже на официальных страницах парка. Во время проведения мероприятия для посетителей будет работать бесплатная чайная станция.

На территории «Бронницкого луга» установлена новогодняя елка, высотой 6 м, а также световая фигура «Олень». Эти праздничные атрибуты создадут волшебную атмосферу и подарят гостям парка множество ярких эмоций и фотографий. Совсем скоро появится стильное брендирование: будут украшены сцена, фотозона, торговые палатки и многое другое.

29 октября 2025 года был проведен осмотр готовности парка к эксплуатации в зимний период совместно с представителем Министерства спорта Московской области. Все меры по подготовке были успешно выполнены. В парке находятся несколько единиц специализированной снегоуборочной техники, что позволит оперативно справляться с зимними осадками и поддерживать комфортные условия для посетителей. Кроме того, имеется полный комплект инвентаря, включая лопаты, скребки и ледорубы.

Вся команда подготовлена к зимним вызовам благодаря закупленной специализированной форме. Также был приобретен противогололедный материал, что обеспечит безопасность на территории парка. Содержание территории осуществляется подрядной организацией ООО «РАЗВИТИЕ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.