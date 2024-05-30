Голубые озера в Луховицах оснастили новыми душевыми и кабинками для переодевания

Голубые озера в округе Луховицы подготовили к началу купального сезона. Территорию у пляжа оснастили новыми кабинками для переодевания, душевыми и туалетами.

Бывшие карьеры по добыче песка давно привлекают любителей комфортного времяпрепровождения на природе. Первое Голубое озеро — официальный пляж города. В этом сезоне он встретит отдыхающих новыми душевыми и кабинками для переодевания. В рамках благоустройства на пляже обновили спасательный пост, установили удобные туалетные модули на парковке у пляжа.

Для тех, кто устал от палящего солнца, почти напротив первого озера в лесу обустроены домики для пикников. Здесь же можно насладиться спортивными играми — совсем скоро на песчаных площадках среди сосен натянут сетки для пляжного волейбола.

На седьмом Голубом озере в этом году можно пожарить шашлык в новой пикниковой зоне с домиками и мангалами. Готовить на огне здесь не только удобно, но и безопасно. Это важно как для защиты близлежащего леса, поскольку в Подмосковье сейчас пожароопасный сезон, так и для бюджета отдыхающих. Штраф за разведение костра в неположенном месте составляет от 15 до 60 тыс. рублей.

В прошлом сезоне пляж на первом Голубом озере стал одним из самых популярных мест отдыха в Московской области. По информации министерства благоустройства Московской области, за лето там побывало почти миллион человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.