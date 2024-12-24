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Голубков: среди ключевых задач — поддерживать ветеранов СВО, бойцов и помогать их семьям

23 декабря состоялось ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что о все силы сейчас брошены на приближение победы в специальной военной операции, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«В Московской области создано региональное отделение „Ассоциации ветеранов СВО“ и продолжается работа программы „Время героев“. Наша основная задача — видеть системные, самые востребованные темы, поддерживать ветеранов, бойцов и помогать каждой семье», — сказал Голубков.

В своем обращении губернатор затронул все сферы жизнедеятельности жителей Подмосковья.

«В частности, благоустройство территорий всегда очень востребованы у жителей. Губернатор отметил, что 14 парков и десять лесопарков сделают в Подмосковье в следующем году. Среди них — Новая Трехгорка в Одинцово», — резюмировал Голубков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.