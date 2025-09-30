30 сентября 2022 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей приняли судьбоносное решение снова быть с Россией, это — поворотная веха, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

«Три года назад произошло важнейшее историческое событие — воссоединение исконно русских земель с Матерью-Россией! Этот день стал символом торжества справедливости, воплощением вековой общности судеб и неразрывных духовных уз, которые всегда связывали наш великий народ», — заявил Голубев.

Он отметил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей 30 сентября 2022 года приняли судьбоносное решение, ставшее важнейшей вехой не только для страны, но и для ее граждан.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

