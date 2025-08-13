Трафик в сетях связи вырос на четверть после блокировок звонков в мессенджерах

сегодня в 22:36

Блокировка звонков в мессенджерах вызвала рост трафика у операторов

После введения ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram российские операторы связи столкнулись с ростом нагрузки, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как сообщают в компании «Т2», уже в первые сутки голосовой трафик в среднем по стране увеличился на 9%, а в отдельных регионах скачок составил 25%.

«Несмотря на незапланированный рост, сеть справляется с нагрузкой на голосовой канал», — отметили в пресс-службе оператора.

В «Т-Мобайле» зафиксировали ещё более значительные изменения: продолжительность звонков выросла на 25% по сравнению с предыдущей неделей, а число активных абонентов увеличилось на 5%.

Эксперты рынка отмечают, что пользователи начали активнее переходить на традиционную телефонию. «К концу месяца доля абонентов, использующих обычные звонки, может достичь 50%», — прогнозирует гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Роскомнадзор ранее подтвердил, что ограничения были введены 11 августа и касаются только двух мессенджеров — Telegram и WhatsApp.