Голосовой помощник и другие способы передачи показаний

Передать показания не выходя из дома можно: через личный кабинет на сайте расчетного центра или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»; через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ; через голосового помощника по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 6:00 до 23:00.

При общении с голосовым помощником придерживайтесь простых правил:

Отвечая на вопрос «По какой именно услуге Вы хотите передать показания?», назовите сначала одну из услуг. Приняв показания по ней, помощник предложит передать данные и по остальным услугам.

По услуге «Водоснабжение» помощник подскажет, по какому прибору учета принимает показания — холодной или горячей воды, а также продиктует номер счетчика.

Проговаривайте показания по одной цифре:

по услуге «Электроснабжение»: без знаков после запятой, не допуская больших пауз, например: «один — пять — семь»;

по услуге «Водоснабжение»: если разрядность прибора учета подразумевает дробное значение, показания могут приниматься с запятой. После того как названы цифры до запятой, например: «один — шесть — четыре», голосовой помощник сообщит: «Продиктуйте показания этого же счетчика после запятой. Для передачи только целого числа скажите 0».

Следует избегать посторонних звуков на фоне. Также стоит следовать подсказкам помощника, не говорить параллельно с ним, произносить слова громко и понятно.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.