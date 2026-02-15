Гололедица, снег и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве 16 февраля

16 февраля в Москве с 06:00 до 21:00 ожидаются снег и ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Из-за погоды на дорогах также может образоваться гололедица.

Москвичам порекомендовали проявлять внимательность на улице. Также посоветовали не стоять под деревьями и не парковать там машины.

Водителям по возможности посоветовали не выезжать на машинах. Тем, кто все же отправится в путь, порекомендовали проявлять внимательность и соблюдать скоростные ограничения на дороге.

