Гололедица и слабый ветер будут в Московском регионе 25 февраля

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Гидрометцентр РФ: гололедица будет в Московском регионе 25 февраля

Днем 25 февраля в Москве и области будет от одного до трех градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будет малооблачно, осадков не ожидается. Местами возможна гололедица. Ветер слабый.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов мороза. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Местами возможна гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень опасности погоды. Он будет действовать до 23:00 26 февраля.