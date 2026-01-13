Гололедица и до -10 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник прогнозируется гололедица, температура опустится до минус 10 — минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 11 — минус 9 градусов, днем 14 января — от минус 8 до минус 6. Сохранится гололедица, пройдет небольшой снег.
