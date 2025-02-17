Гололедица и 9 градусов мороза будут в Московском регионе 17 февраля

Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м/с будет в Московском регионе 17 февраля

Днем в Москве и области 17 февраля будет от семи до девяти градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник днем в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Будет преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер западный и юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе от 11 до 13 градусов мороза. Будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он действует до 21:00 17 февраля.