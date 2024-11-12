Глухонемая заключенная жалуется, что не может общаться по видеозвонку в СИЗО

Глухонемая заключенная Венера Гаулстон обратилась в Министерство юстиции с просьбой пересмотреть внутренние правила в СИЗО, где она содержится, аргументируя это нарушением прав инвалидов, сообщает сайт MK.Ru .

Гаулстон, являющаяся единственной глухонемой заключенной в Москве, сталкивается с проблемами общения, так как единственное доступное ей средство связи — видеозвонки, не предусмотрены правилами учреждения. В СИЗО № 6 нет видеотаксофонов, что приводит к отказам администрации в возможности общения с близкими.

Гаулстон также указывает, что внутренние правила не соответствуют ее индивидуальной программе реабилитации, утвержденной согласно приказу министерства труда. В ее медицинской документации указано, что необходимы устройства для видеосвязи, однако такие условия не выполняются.

Также заключенная жалуется на отсутствие телевизора с субтитрами и услуг переводчиков жестового языка, а администрация отказывается принимать технические средства, которые готовы предоставить родственники. Венера просит Минюст изменить правила, чтобы улучшить условия содержания для инвалидов по слуху.