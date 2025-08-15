«Глубина по колено, а купаться опасно»: россиянам ответили, где плавать не стоит

Жители Москвы могут насладиться последними теплыми выходными, когда еще есть возможность освежиться в открытых водоемах. Однако эксперты предостерегают: не все места пригодны для безопасного купания. По словам спасателя Максима Штыбы, наиболее подходящими для плавания являются специально обустроенные зоны с дежурством спасателей, где вероятность возникновения опасных ситуаций сведена к минимуму, сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что другие водоемы представляют вторую степень опасности, поскольку на их дне могут находиться разные предметы, а также возникать внезапные течения. Особую опасность, по мнению Штыбы, представляют собой водопады. Не существует оборудованных мест для купания вблизи водопадов, а вероятность обрушения камней делает эти места крайне небезопасными.

«Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берем море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они все это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают. У нас есть реки с течением, даже коварные места, когда течение реки может унести либо на широкую часть реки, либо в озеро», — отметил спасатель.

Инструктор по плаванию Ольга Екимова поделилась советами о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях на воде. Она порекомендовала сохранять спокойствие в случае попадания в сильное течение. Лучше не сопротивляться ему, а плавно перемещаться в направлении берега. Специалист подчеркнула различие между течениями в местных водоемах и отбойными течениями в океане, акцентировав внимание на том, что в последнем случае необходимо плыть параллельно береговой линии.

Из практических рекомендаций: при попадании в отбойное течение в океане важно успокоиться, так как паника усугубляет ситуацию. Далее, по словам эксперта, следует осознать, что течение уносит в открытую воду, и определить направление, в котором нужно плыть.

Двигаться следует в сторону, чтобы покинуть зону течения и достичь берега, пояснила она.