Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из РФ

4 июня Ибрагимова Ибрагимова задержали за нарушение правил пребывания в РФ и лишили российского гражданства.

По предварительной информации, в настоящее время Ибрагимов находится в столичном аэропорту Шереметьево и вечерним рейсом авиакомпании «Аэрофлота» будет отправлен в Баку.

Отношения России и Азербайджана стремительно обострились после того, как в Екатеринбурге состоялось массовое задержание представителей азербайджанской диаспоры. После этого в Баку местные власти задержали россиян, среди которых был айтишник-удаленщик Илья Безуглый.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.