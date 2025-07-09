Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортируют из РФ
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова в среду вечером депортируют из России, сообщает Baza.
4 июня Ибрагимова Ибрагимова задержали за нарушение правил пребывания в РФ и лишили российского гражданства.
По предварительной информации, в настоящее время Ибрагимов находится в столичном аэропорту Шереметьево и вечерним рейсом авиакомпании «Аэрофлота» будет отправлен в Баку.
Отношения России и Азербайджана стремительно обострились после того, как в Екатеринбурге состоялось массовое задержание представителей азербайджанской диаспоры. После этого в Баку местные власти задержали россиян, среди которых был айтишник-удаленщик Илья Безуглый.
Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.