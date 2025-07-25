Главный военно-морской парад в Петербурге отменили

В акваториях Санкт-Петербурга в этом году были отменены все мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. В частности 27 июля не будут проводить Главный военно-морской парад, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по транспорту.

Также в Петербурге отменили прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов, которое должно было состояться 27 июля в честь празднования Дня ВМФ.

Кроме того, власти сообщили, что салюта в городе тоже не будет.

В прошлом году торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ проводили 28 июля. Тогда в Главном военно-морском параде приняли участие и иностранные гости.

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечается день ВМФ. В этот день принято чествовать военных моряков и офицеров.