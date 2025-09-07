Главный редактор RT, несмотря на болезнь, вышла в эфир

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» сделала тяжелое личное заявление. Она сообщила, что на прошлой неделе ей диагностировали серьезное заболевание, и в ближайшее время ей предстоит операция.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян, указав на церковный орден княгини Ольги, которым ее наградил патриарх Кирилл.

Несмотря на сложное состояние здоровья, она решила выйти в эфир, чтобы поддержать семьи, чьи близкие находятся на фронте.

Также Симоньян напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме, проведя параллель с народной мудростью: «Пришла беда — отворяй ворота».