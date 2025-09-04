Главный редактор «Петербургского дневника» возглавил делегацию журналистов в Китае

сегодня в 16:12

Делегацию петербургских журналистов, которая сегодня прибыла в Китай, возглавил генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

С 3 по 10 сентября журналисты побывают в нескольких городах Поднебесной — это Шанхай, Гуаньчжоу, Ханьчжоу, Иу.

Кирилл Смирнов произнес приветственное слово от имени петербургской делегации. Он поблагодарил встречающую сторону за прием и высказал уверенность в плодотворности всей поездки.

Делегация начала работу в 80-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны. По этому поводу в Китае прошел грандиозный военный парад.