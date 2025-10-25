сегодня в 16:45

Как заявил главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий, конфликт Украины и РФ закончится 15 января следующего года, сообщает «Лента.ру» .

«Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», — сказал Каминецкий.

Он пояснил, что сделал данное предположение, основываясь на словах «больших людей в Европе».

Ранее член дирекции, руководитель отдела страновых исследований института Европы РАН Владислав Белов заявил, что Берлин, Лондон и Париж не хотят урегулирования украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.