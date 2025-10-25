Главный раввин Днепра: украинский конфликт завершится 15 января 2026 года
Фото - © © Wikipedia.org, 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0
Как заявил главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий, конфликт Украины и РФ закончится 15 января следующего года, сообщает «Лента.ру».
«Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», — сказал Каминецкий.
Он пояснил, что сделал данное предположение, основываясь на словах «больших людей в Европе».
Ранее член дирекции, руководитель отдела страновых исследований института Европы РАН Владислав Белов заявил, что Берлин, Лондон и Париж не хотят урегулирования украинского конфликта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.