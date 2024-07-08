Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом
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Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина. Ранее он занимал пост начальника штаба флота, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Липилин получил от главкома штандарт командующего Балтийским флотом. Моисеев напутствовал его на успешную работу на важном посту. Церемонию провели в штабе Балтийского флота, расположенном в Калининграде.
Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев займет должность заместителя главнокомандующего ВМФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российский Военно-морской флот должен иметь надежную защиту от нападения противника уже на дальних подступах.