Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом

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Липилин получил от главкома штандарт командующего Балтийским флотом. Моисеев напутствовал его на успешную работу на важном посту. Церемонию провели в штабе Балтийского флота, расположенном в Калининграде.

Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев займет должность заместителя главнокомандующего ВМФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российский Военно-морской флот должен иметь надежную защиту от нападения противника уже на дальних подступах.