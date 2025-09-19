Главарю кровавой «Банды Леса» запретили свидания в тюрьме

Главарю одной из самых кровавых группировок Москвы, известной как «Банда Леса», Дмитрию Леснякову запретили свидания в колонии. Такое решение в отношении опасного и жестокого преступника вынес суд, сообщает «112».

Закон дает заключенным право на свидания на территории колонии, но он же уполномочил суд запрещать встречи. Так произошло с Лесняковым. Он попытался обжаловать решение, но тщетно. Запрет длительных и краткосрочных свиданий — дополнительное наказание для опасных преступников.

На счету его группировки более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 25 убийств и покушений. Лично Лесняков в 2009 году выпустил автоматную очередь в вора в законе Алика Сочинского. Это произошло возле подъезда на улице Инициативной в столице.

В марте 2024 года суд вынес приговор другим участникам банды. Их приговорили к срокам от 10 лет до пожизненного.

