Главам районов ЛНР рассказали об особенностях благоустройства в Подмосковье

Правительство Московской области организовало региональную стажировку для слушателей программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Перед участниками обучающего семинара выступил первый замминистра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков. Он подробно рассказал о комплексном подходе к развитию территорий, как основном инструменте пространственного благоустройства. Каждая территория обустраивается с учетом своих особенностей, крупные общественные территории создаются в разных частях города.

Жители непосредственно участвуют в этом процессе, например, голосуют на портале Добродел. В последнем голосовании приняло участие более 700 тысяч человек, что говорит о глубокой заинтересованности граждан в жизни своего города. Этот факт подтверждает значительное увеличение посещаемости в парках Подмосковья и тенденция к стремлению проводить в благоустроенных зонах свободное время.

Евгений Леонидович отметил системный подход, как важное направления деятельности, на которое ориентируются муниципалитеты и директора парков. Необходимо не только благоустроить, но и содержать, развивать сервисы и услуги, культурную, спортивную и досуговую программу, а также обязательно фиксировать обратную связь.

Главным критерием оценки успешности реализованных проектов остается отношение жителей.

На примере благоустройства сквера спикер отметил, как важно определить единый стандарт, который разработан не только для создания общественной зоны, но и дальнейшего ее содержания.

Примерами индивидуального подхода в рамках единого стандарта послужили исторический Серпухов, промышленная Электросталь, православный Сергиев Посад, деловая и туристическая часть Каширы, маленькая Верея — старинный русский город, где благоустроили более 70% территории — и уникальный Зарайск.

Также для наглядной демонстрации возможностей применения такого комплексного подхода в рамках стажировки завтра пройдет выездное мероприятие для слушателей в Коломне и Зарайске. Коллегам из Донбасса покажут благоустроенные объекты этих исторических городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.