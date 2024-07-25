Глава Зарайска Виктор Петрущенко выступил с лекцией для муниципальных команд

В Подмосковье старотовал модуль обучения глав муниципальных образований Луганской Народной Республики в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Цель программы — повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в новых субъектах и ускорить интеграцию территорий в правовое пространство страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Цикл образовательных лекций включил и доклад главы городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. В своем выступлении «Ключевые проекты благоустройства городской среды и развития города» он рассказал главам муниципальных образований из ЛНР о ключевых проектах, благоустроенных в муниципалитете за последнее время в тесном взаимодействии с Министерством благоустройства Московской области. Он ознакомил слушателей с историей Зарайска, поделился особенностями города, подробно рассказал о благоустроенных проектах.

Вот уже на протяжении последних нескольких лет, с 2019 года, совместно с Правительством Московской области, в том числе министерством благоустройства, в Зарайске ведется активная работа по благоустройству общественных пространств и привлечению инвесторов в исторически ценные дома. За это время благоустроено девять объектов: Беспятовская роща, пл. Революции и ул. Красноармейская, набережная р. Осетр от пляжа до плотины, сквер им. Леонова и парк культуры и отдыха, ул. Советская, набережная р. Осетр от плотины до Белого колодца, территория вокруг кремля и ул. Музейная. Три из них: набережная р. Осетр первая и вторая очереди, а также пл. Революции и ул. Красноармейская — стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Чтобы стать победителем — нужна хорошая подготовка. Нарисовали проект и заявились — неправильный подход. Это тяжелая проектная работа, проделанная специалистами, смета, которая прошла через экспертизу, выводы, для чего это нужно. Это большая ответственность», — отметил Виктор Петрущенко.



В завершение выступления Виктор Анатольевич рассказал об особенностях вовлечения в оборот заброшенных домов, ветхой коммерческой недвижимости, непригодной для ведения деятельности. С 2019 года и по настоящий момент в округе. В исторической, благоустроенной части города, реализовано 23 инвестиционных проекта. Это позволило привлечь инвестиции в объеме порядка 550 млн. руб, создать дополнительные рабочие места. На текущий момент ещё 14 аварийных зданий переданы инвесторам, на их базе в разной степени готовности реализуются проекты, в основном, в сфере туризма: будут открыты гостиницы и гостевые дома, музеи и выставочные и арт-пространства. Увеличился и туристический поток 2,5 раза, а благоустроенные территории стали центральным площадками крупных событийных мероприятий (как регионального, так федерального и международного уровней).

Образовательная программа продлится три дня — гости прослушают доклады глав муниципальных образований, посетят городские округа, в том числе и Зарайск, а также Фонд Капитального ремонта, предприятия, объекты благоустройства, чтобы наглядно познакомиться с реализацией обсуждаемых технологий на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.