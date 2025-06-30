Глава ВЦИОМ рассказал, что россиян не пугает восстание машин

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что большинство россиян не испытывают страха перед стремительным развитием технологий и потенциальным восстанием машин. По его словам, подобные тревоги в большей степени характерны для западного общества, тогда как Россия в этом вопросе ближе к восточным странам, где к роботам относятся спокойно, сообщает Газета.ru .

«В европейской культуре существует давняя традиция опасаться, что наши собственные творения восстанут, взбунтуются против нас и покончат с нами, как с человеческим родом. Те же образы Франкенштейна, Голема. А вот в восточной культуре, в Восточной Азии, Японии, Корее, нет таких страхов. Они к роботам относятся гораздо позитивнее, и потому они лидируют в роботизации, а не Запад», — отметил Федоров.

Он добавил, что россияне сохраняют статус «технооптимистов» и в целом поддерживают цифровизацию. Кроме того, жители России не переживают, что искусственный интеллект лишит их работы.

«Мы проводим опросы, спрашиваем людей: „Вы этого боитесь?“, и люди отвечают: „Нет, не боимся“. „Почему не боитесь?“ — „А мы такие уникальные, что нас никакой робот не заменит“. Так что нас пугают, но нам не страшно. Может быть, когда-то это изменится, но не сейчас», — подытожил Федоров.