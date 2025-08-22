Глава Воскресенска вручил рюкзаки со школьными принадлежностями будущим первоклассникам

Совсем скоро начнется новый учебный год. Особое внимание – первоклассникам. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил портфели двум юным жителям Воскресенска. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вручил нашим будущим первоклассникам их первые школьные рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В них собрано все, что может понадобиться ребятам в начале учебы. Поздравляю ребят с новым этапом в жизни, желаю верных друзей и хороших отметок», – отметил Алексей Малкин.

Также будущие школьники получили от губернатора комплекты первоклассника. Внутри каждого рюкзака – множество канцелярских принадлежностей: тетради, ручки и карандаши, удобный пенал, наборы цветной бумаги и картона, альбом для рисования с набором акварельных красок, пластилин. Все продумано так, чтобы сделать начало учебного года максимально комфортным и радостным.

Рюкзаки первоклассника вручаются ребятам из малообеспеченных семей. Также, по поручению губернатора региона, к началу учебного года таким семьям выплачиваются проактивные выплаты, чтобы помочь подготовить ребенка к школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.